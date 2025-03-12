Bolu’da Elektrik Kaynaklı Yangın Çıktı

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Bolu’da gece saatlerinde elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi. Yangın, merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi’nde yer alan bir ahır ve samanlıkta etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, yangın ilk olarak Mustafa M.’ye ait samanlıkta başladı. Yangının elektrik kabloları nedeniyle çıkmış olabileceği öne sürülüyor. Saman balyalarının tutuşmasıyla yangın, ahıra sıçradı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Köyde yaşayanlar, itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Ancak, ahır ve samanlığın içten içe tamamen kül olduğu görüldü. Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları hala devam ediyor.