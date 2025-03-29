Bolu’da Firari Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

BOLU’DA YAPILAN OPERASYON

Bolu’da yapılan bir operasyonda, 25 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nın asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), aranan şahısların yakalanması için detaylı bir çalışma başlattı.

DETAİLLI İSTİHBARİ ÇALIŞMA

Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, şehir genelinde kapsamlı bir istihbari çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “basın veya yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” gibi suçlarla toplamda 25 aranma kaydı olan B.Y. isimli şahıs tespit edilip yakalandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan B.Y., gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Bolu’daki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.