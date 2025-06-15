Bolu’da Gece Denetim Yapılıyor

POLİS DENETİMLERİ ARTTI

Bolu’da gece saatlerinde, çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik polis ekipleri sıkı tedbirler alıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, şehrin en yoğun bölgelerinde trafik kontrolleri gerçekleştiriyor.

DENETİMLERDE YÜZLERCE ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Akşam saat 20.00’dan gece saat 00.00’a kadar süren denetimlerde, 500’e yakın araç gözden geçirildi. Yapılan kontrollerde abart egzoz, sis farı, cam filmi, kask kullanımı ve yüksek sesle müzik gibi kurallara aykırı durumlar detaylı bir şekilde incelendi. Kurallara uymayan birçok sürücüye ise gerekli cezai işlemler uygulandı. Ekiplerin denetimlerine devam edeceği bilgisi verildi.