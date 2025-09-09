Haberler

Bolu’da Genç Dj Hayatını Kaybetti

NIŞANLI YETENEK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bolu’da nişanlandıktan sadece iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç DJ Elif Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Bolu’da yaşamını sürdüren ve uzun süre DJ’lik yaparak pek çok konserde sahne alan Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen bir törenle nişanlandı. Ailesi ve dostlarıyla bir araya gelerek en mutlu anlarını paylaşan genç kadın, iki gün sonra aniden fenalaştı.

GENÇ KADININ HAYATA VEDA EDİŞİ YAS YARATTI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Elif Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Genç yaşta gelen bu beklenmedik ölüm haberi, Özcan ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Cenazesi, Alıçören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla köy mezarlığına defnedildi. Gözyaşları arasında uğurlanan Özcan, sevenlerinin yüreklerinde sonsuza dek yaşayacak.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

