Bolu’da Genç, Kontrole Hatıra Fotoğrafı Istedi

GENÇTEN HATIRA FOTOĞRAFI TALEBİ

Bolu’da trafik denetimi uygulayan polis ekiplerinin durdurduğu 18 yaşındaki Tolga Ak, hayatında ilk defa bir denetimle karşılaştığını ifade ederek hatıra fotoğrafı çekilmek istedi. Genç, isteğini iletirken ekipler durumu olumlu karşıladı.

DURUMDAN MEMNUN KALDI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezinde farklı noktalarda sürücülere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, Tolga Ak bulunan bir araçta durduruldu. İlk kez polis kontrolüne denk geldiğini ifade eden Tolga Ak, hatıra fotoğraflarının çekilmesini istedi. Ekipler, bu isteğe yanıt vererek gençle birlikte fotoğraf çekildi.

DENETİM SONRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Denetim sonrası Tolga Ak, “İlk kez çevirmeye girdim, hatıra kalsın istedim” şeklinde bir açıklama yaptı. Genç, deneyimini unutulmaz kılmak için bu isteği gerçekleştirdi.