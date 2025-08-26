Haberler

Bolu’da Geri Geri Giden Araç

GERİ GİDEN OTOMOBİL TEHLİKE YARATTI

Bolu’da bulunan TEM Otoyolu Batı gişeleri çıkışında geri geri manevra yapan bir otomobil, neredeyse kazaya neden oluyordu. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına detaylı bir şekilde yansıdı.

TEM OTOYOLU’NDAN GERİ MANEVRA

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Batı gişelerinden geçtikten sonra geri manevra yapmaya başladı. Akışta olan trafikte geri hareket eden bu araç, diğer araçlarla çarpışma riski taşıyordu. Olayı fark eden diğer bir sürücü, yapmış olduğu ani manevralarla kazanın eşiğinden döndü.

KAMERADA KAYDEDİLDİ

Yaşanan bu tehlikeli anlar, bir aracın kamerasında net bir şekilde kaydedildi. Görüntüler, otomobilin gişeden çıktıktan sonra aniden geri gitme anını içeriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Haberler

Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

