Bolu’da Gölköy Barajında Su Seviyesi Düşüyor

SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Bolu’nun içme suyu ihtiyacı için önemli bir kaynak olan Gölköy Baraj Gölü’ndeki su seviyesi şu an yüzde 28 olarak ölçüldü. Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı’ndaki karların erimesi ve sağanak yağışların ardından, ocak ayında baraj gölü doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Ancak havaların sıcak seyretmesi, su seviyesinin düşmesine neden oldu.

ÇİFTÇİLERİN SULAMA İHTİYACINI ETKİLİYOR

Haziran ayı ile birlikte çiftçilerin sulama ihtiyaçlarının karşılanması, su seviyesinin daha da düşmesine yol açtı ve bu oran ağustos ayında yüzde 28’e geriledi. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada gibi görüntüler oluştu. Gölün mevcut durumunun, kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su sürdüğünü belirtildi. Göl kıyısında bazı kişiler ata bindi, diğerleri ise göl etrafında yürüyüş yaptı.