Bolu’da İftar Sonrası Tatlı Keyfi Yoğunluğu

VATANDAŞLAR TATLIYA AKIN EDİYOR

Bolu’da, iftar sonrasında tatlı keyfi yapmak isteyenler, tatlı dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Sütlü tatlıların yanı sıra mekik baklava ve Dubai baklavası gibi tatlılar da özellikle tercih ediliyor. Vatandaşların iftar sonrasında en çok ilgisini çeken tatlı, mekik baklava oldu. 9 yıldır tatlı sektöründe faaliyet gösteren Müslüm Kurt, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ve tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını aktardı.

TATLI TERCİHLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Kurt, özellikle insanların sütlü tatlılara ve mekik tatlısına yöneldiğini belirtti. “Daha hafif olmaları nedeniyle güllaç, soğuk kadayıf, soğuk baklava ve diğer sütlü tatlılar yoğun talep görüyor. Bunların yanı sıra, en çok tercih edilen ürünümüz ise Antep mekik. Bu tatlıyı gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanarak hazırlıyoruz” diye konuştu. Diğer tatlılarındaki yağın inek sade yağı olduğunu ifade eden Kurt, “Antep baklavası isteyen müşterilerimize ikram ettiğimizde hemen onu tercih ediyorlar. Şu anda en çok talep gören tatlımız da Antep mekik diyebiliriz. Kilosu bin 100 lira, diğer sütlü tatlılarımız ise 950 liradan satılıyor” dedi.

DUBAİ BAKLAVASINA BÜYÜK İLGİ

Müslüm Kurt, Dubai çikolatasından esinlenerek yaptıkları Dubai baklavasının da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. “Dubai tatlısı, çikolatasından sonra yoğun talep görmeye başlamıştı. Biz de bundan esinlenerek bir çalışma yaptık ve Dubai baklavası hazırladık. Bu tatlıda baklavayı çikolata ile kaplıyoruz. İçeriği üzerinde de özel çalışmalar yaptık ve şu an oldukça revaçta. Dubai baklavasının kilo fiyatı da bin 100 lira” açıklamasında bulundu.

AİLELER İÇİN TATLI MALİYETİ

4 kişilik bir ailenin tatlı yeme maliyetinin bin lira ile bin 200 lira arasında değiştiğini aktaran Kurt, “4 kişilik bir aile olarak gelindiğinde künefe, çay, çerez, meyve ve süt ikram ediyoruz. İkramların ardından da kahve servis ediyoruz. Toplam hesap ise bin 000 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor” dedi. Son olarak, vatandaşlara tatlı tüketmelerini mutlaka tavsiye ettiğini vurgulayan Kurt, “Kan şekeri düştüğünde tatlı kan şekerini dengeliyor ve biz de bu dengeyi sağlayarak müşterilerimizi sahura uğurluyoruz” ifadelerine yer verdi.