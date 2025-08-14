Haberler

Bolu’da İş İnsanı Tutuklandı

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bolu’da, bir kişinin evinin önünde darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı ve şoförü tutuklanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde yaşayan H.Y.’nin evinin önünde darbedildiği ihbarı sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda iş insanı A.O. (46) ve şoförü A.Y. (40), aynı mahalledeki iş yerinde gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk ediliyor.

HAKİMLİK KARARI

Savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından tutuklanıyor. Bu durum, Bolu’da artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Karapürçek’te Midibüs Yangını Çıktı

Karapürçek'te seyir halindeki bir midibüs yangın çıkardı. Sürücü, yolcuları tahliye etti ve itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
Haberler

A Mİllİ KAdın VOleybol TAkımı, FIVB ŞAmpiyonasına Katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için kadrosunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.