Bolu’da İş İnsanı Tutuklandı

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Bolu’da, bir kişinin evinin önünde darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı ve şoförü tutuklanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde yaşayan H.Y.’nin evinin önünde darbedildiği ihbarı sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda iş insanı A.O. (46) ve şoförü A.Y. (40), aynı mahalledeki iş yerinde gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk ediliyor.

HAKİMLİK KARARI

Savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından tutuklanıyor. Bu durum, Bolu’da artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme getiriyor.