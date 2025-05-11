Bolu’da İzzet Baysal Anma Töreni Yapıldı

ANMA TÖRENİ VE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Bolu’da hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal anısına düzenlenen “36. İzzet Baysal Şükran Günleri” çerçevesinde anma töreni ve saygı yürüyüşü yapıldı. Tören, Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulmasından ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Bolu Kent Konseyi tarafından çelenk sunuldu. Anma etkinliği, “İzzet Baysal’a Saygı ve Şükran Yürüyüşü” ile devam etti.

VATANDAŞLAR YÜRÜYÜŞE DESTEK VERDİ

Bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Etkinlik, İzzet Baysal Anıtı önünde son buldu. Burada Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına çelenk sunumu gerçekleşti. Vali Abdulaziz Aydın, konuşmasında İzzet Baysal’ın sadece Bolu için değil, tüm Türkiye için örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğuna vurgu yaptı. Baysal’ın, insanlığa hizmet etmeyi yaşam biçimi haline getirmiş bir değer olduğunu belirten Aydın, “Onun hayatı, hayırseverliğin ve insan sevgisinin en güzel örneğidir.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI PROFİLİ VE YENİ ESER DUYURUSU

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, il protokolü, İzzet Baysal Vakfı yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, İzzet Baysal Vakfı Yönetimi, inşa edilen aile sağlığı merkezi ile kente 148’inci eserin kazandırıldığını duyurdu.