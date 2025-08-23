Bolu’da Kabuk Böceğine Mücadele Başlatıldı

KABUK BÖCEĞİNE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE

Bolu’nun Göynük ilçesinde, geçtiğimiz yıl oluşan büyük orman yangınının etkilediği bölgelerde, ‘dumansız yangın’ olarak bilinen kabuk böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyü Köper mevkii gibi farklı noktalara toplam 30 feromon tuzağı yerleştirdi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Dedeler Orman İşletme Şefliği tarafından yürütülen bu çalışmalarda, feromon tuzakları kullanılarak kabuk böceklerinin ormanda zarara yol açması engelleniyor. Ayrıca, yangından etkilenmemiş alanların korunması da hedefleniyor. Yetkililer, yapılan uygulamanın “dumansız yangın” olarak adlandırılan kabuk böceği zararlısına karşı önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Ormanlarımızı yalnızca yangınlardan değil böcek tehdidinden de korumak için biyolojik mücadeleye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.