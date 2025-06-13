Bolu’da Kaçak Ağaç Kesimine Dava Açıldı

ORMANDA KAÇAK AĞAÇ KESME DAVASI KARARA BAĞLANDI

Bolu ve Gerede’de ormandan 792 kök köknarı kaçak kesen 10 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 4’ü tutuklu sanıklara 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi. Geçtiğimiz yıl Bolu ve Gerede’de gerçekleşen kaçak ağaç kesimleri sonrasında soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı, 792 kök köknarı kesen şahısların yerleri tespit edilerek operasyon düzenledi. Gerede, Yeniçağa ve Zonguldak’ın Devrek ilçelerinde yapılan operasyonlarda İ.A., A.A., S.B. ve Ankara’daki F.A. yakalandı ve gözaltına alındı. Dört şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yargılama süreci Gerede 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, zincirleme suç işlediklerine hükmettiği sanıklara, hapis cezaları ve adli para cezaları verdi. İ.A. 10 yıl hapis cezası ve 800 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. F.A. 8 yıl hapis ile 800 bin TL adli para cezası aldı. S.B. de 10 yıl hapis cezası ile 800 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. C.G. 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına mahkum edildi. Bu sanığın cezası kesinleşene kadar adli kontrol uygulaması devam edecek.

Mahkeme heyeti, İ.K., A.A, T.A., H.İ.Y, U.A. ve R.Ş. hakkında beraat kararı verdi. Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği tespit edildi.