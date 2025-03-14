Bolu’da Kaçak Ağaç Kesimine Karşı Önlemler

ORMANLARDA KAÇAK AĞAÇ KESİMİNE GEÇİT VERİLMİYOR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlarda kaçak ağaç kesimi ve yasa dışı odun taşımacılığına karşı etkin önlemler alıyor. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması için denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

DENETİM NOKTALARI OLUŞTURULDU

Kaçak odun taşımacılığını önlemek amacıyla “mobil koruma kontrol” noktaları ve geçici denetim noktaları kuruldu. Bu çerçevede, TEM Otoyolu Abant Gişeleri çıkışı ve Yumrukaya köyü çevresinde çeşitli uygulama noktaları oluşturarak birçok araç tespit edildi. Denetimler sırasında, orman ürünleri taşıyan kamyonlar durdurularak damga ve taşıma belgeleri detaylı bir şekilde incelendi.