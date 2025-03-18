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Bolu’da Kaçak Hükümlü Yakalandı

HIRSIZLIKTAN KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Bolu’da, hırsızlık yüzünden 22 yıl hapis cezası kesinleşen ve tutuklunun kaçması sebebiyle aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kentteki suçlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

TEKNİK TAKİP VE ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, İ.T. isimli şüpheli, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 22 yıl 7 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkemenin aldığı karar sonrasında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik takip ve arama çalışmaları sonrasında İ.T. yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.T., cezaevine gönderildi.

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