Bolu’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu’da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda, 8 ruhsatsız silahın yanı sıra 2 şüpheli gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10-11 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda ruhsatsız silahlara yönelik önemli bir mücadelenin parçası olarak, bir dizi operasyon düzenlendi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE AMAN DEVRİYELER

Yürütülen operasyonlar sırasında toplamda 3 tabanca, 5 av tüfeği ile çeşitli mühimmatlar ele geçirildi. Bunlar arasında, 5 kurusıkı tabanca fişeği ve 68 av tüfeği fişeği ile birlikte bir kama bıçak ve cep telefonu da bulunuyor. Yapılan incelemelerde, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (S.K.M.) suçunu işledikleri tespit edilen M.A. ve O.S. isimli şüpheliler, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.