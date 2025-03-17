Bolu’da Kafede Fritöz Yangını Çıktı

YANGIN ÇIKTI, MUTFAK HASAR GÖRDÜ

Bolu’da bir kafede fritöz nedeniyle yangın çıktı ve mutfak kısmında önemli hasar oluştu. Olay, Tabaklar Mahallesi Börekçiler Sokak’ta bulunan bir kafede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kafenin mutfak alanındaki fritöz alev aldı. Kızgın yağların etrafa yayılmasıyla alevler büyüdü. Kafede bulunan müşteriler hızlıca tahliye edildi. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, ekipler tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Kafede yoğun duman etkisiyle karşılaşıldı ve duman tahliye çalışmaları yapıldı. Burada gerçekleşen olay, paniğe neden oldu ancak müdahale ile kontrol altına alındı.