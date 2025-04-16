Bolu’da Kamyon Devrildi, İkisi Sağ Kurtuldu

KAZA ANINDA KİMSENİN OLMAMASI FAİCYAYI ÖNLEDİ

Bolu’nun Göynük ilçesinde çuval yüklü bir kamyon, akaryakıt istasyonuna dönüş yaparken devrildi. Olayda araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı’nda meydana geldi.

KAMYON YAN YATTIKTAN SONRA TRAFİK NORMALLEŞTİ

Alınan bilgilere göre, Murat T. yönetimindeki 54 FZ 248 plakalı çeltik çuvalı yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna manevra yapmaya çalışırken yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından tek şeritten geçen trafik, kamyonun kaldırılmasıyla birlikte normal seyrine döndü. Öte yandan, kamyonun devrildiği sırada çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.