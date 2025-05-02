Bolu’da Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bolu’da akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, saat 21.45 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde başlayıp bir süre devam eden tartışmanın sonucunda iki grup birbirine girdi. İhbar yapılmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kavga sırasında başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kadro içinde yer alan bilgilerin ortaya çıkarılması ve olayın nedenlerine yönelik araştırmalar devam ediyor.