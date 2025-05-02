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Bolu’da Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Olayın Meydana Gelişi

Bolu’da meydana gelen bir kargaşa, iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga ile sonuçlandı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde gerçekleşen bu olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın aniden büyümesi sonucu patlak verdi. Tartışmanın ardından her iki grup arasında başlayan kavga, yumrukların ve tekmelerin havada uçuşmasına yol açtı.

Yaralılar ve Müdahale

Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ilk müdahalesini, bölgedeki mahalle bekçileri gerçekleştirdi. Bekçilerin ardından gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle de olsa yatıştırmayı başardı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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