Bolu’da Kavga, Alperen Ömer Toprak Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Bolu’da dün bir parkta meydana gelen kavgada, 13 yaşındaki S.Ş.’nin yumruğunun etkisiyle kalbi duran 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak hayatını kaybetti. Toprak, memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde defnedildi. Cenaze töreninde, Toprak’ın arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşları döktü. Olay, saat 17.00 sularında, İzzetpaşa Caddesi’ndeki Kültür Park’ta gerçekleşti.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

İddiaya göre, Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında bir kavga patlak verdi. S.Ş.’nin attığı yumruk sonrasında Toprak yere yığıldı. Çevreden gelen ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbi duran Toprak’ı kalp masajıyla hayata döndürmeyi başardı. Hızla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayın ardından, S.Ş. ve yanındaki 14 yaşındaki E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki iki çocuk, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şu an adliyedeki işlemleri devam ediyor.

CENAZE TÖRENİ

Alperen Ömer Toprak’ın cenazesi sabah saatlerinde Düzce’nin Akçakoca ilçesine götürüldü. Akçakoca Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Toprak, Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, genç yaşta hayatını kaybeden Toprak’ın arkadaşları büyük duygusal anlar yaşadı ve gözyaşı döktü.