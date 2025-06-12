Bolu’da Kavga, Bir Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN GİDİŞATI

Bolu’daki bir parkta meydana gelen kavgada 13 yaşındaki S.Ş.’nin yumruk attığı 15 yaşındaki A.Ö.T.’nin kalbi durdu. Genç, olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü fakat hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, iki şüpheli gözaltına alındı.

KAVGA VE MÜDAHALE

İddialara göre, Bolu’daki Kültür Park’ta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir kavga çıktı. S.Ş.’nin attığı yumruğun ardından A.Ö.T. bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kalbi duran A.Ö.T.’yi kalp masajı ile hayata döndürdü. Daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak S.Ş. ve yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma başlatıldı.