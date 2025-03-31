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Bolu’da Kavşakta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİ VE ARAÇLARIN ÇARPIMI

Bolu’da yaşanan bir kazada otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Bolu-Mudurnu karayolu üzerindeki dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkan D. yönetimindeki 14 AJ 360 plakalı kamyon ile Furkan A. idaresindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE TRAFİK DURUMU

Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik aksaklığı, çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Her iki araçta da önemli hasar oluştu.

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