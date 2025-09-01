Bolu’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Bu talihsiz kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, D-100 kara yolunun Çaydurt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen Ali İ. yönetimindeki otomobil, şehir merkezi yönüne ilerlerken, kavşaktan dönüş yapmak isteyen diğer sürücü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, savrularak refüje çıktı.

KAZANIN SONUÇLARI

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Çelik İşel olay yerinde hayatını kaybetti. Ali İ. adlı sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, ticari araçta bulunan 3 kişi de yaralanmış durumda. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Hayatını kaybeden Elif Çelik İşel’in cenazesi morga getirildi.

TRAFFİK AKIŞI VE İNCELEME

Kaza nedeni ile oluşan trafik aksaklığı, kontrollü bir şekilde yönetildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrasında trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.