Bolu’da Kaza, 6 Yaralı Bulundu

KAZA SONUCU YARALANANLARIN DURUMU CİDDİ

Bolu’da, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 2’si ağır 6 kişinin yaralandığı bir kaza gerçekleşti. Akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesi’ndeki Yedigöller Caddesi’nde meydana gelen olayda, Semih S. (19) idaresindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola geçmek isterken Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonucunda motosiklette bulunan sürücü Semih S. ve Mertcan E. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Nejat E., Deniz G., Filiz G. ve Gökçe G. hafif yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından, onları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsü Semih S. ve Mertcan E.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.