Haberler

Bolu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

TEM OTOYOLUNDAKİ KAZA

Bolu geçişinde, Cankurtaran mevkiinde bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve kazada iki kişi yaralandı. Olay, Gerede ilçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde İstanbul yönünde yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, Mesut K. kontrolündeki 34 FA 1178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı ve orta refüje takla attı. Kazada Mesut K. ve yanında bulunan yolcu Mustafa K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

TASILAN ARAÇ KURTARILDI

Takla atan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.