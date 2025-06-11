Bolu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

TEM OTOYOLUNDAKİ KAZA

Bolu geçişinde, Cankurtaran mevkiinde bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve kazada iki kişi yaralandı. Olay, Gerede ilçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde İstanbul yönünde yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, Mesut K. kontrolündeki 34 FA 1178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı ve orta refüje takla attı. Kazada Mesut K. ve yanında bulunan yolcu Mustafa K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

TASILAN ARAÇ KURTARILDI

Takla atan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.