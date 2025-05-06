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Bolu’da Kaza, Üç Kişi Yaralandı

KAZA SAATİ VE YERİ

Bolu’da, Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli çıkışında, saat 10.00 sularında bir kaza meydana geldi. Çekiciye arkadan çarpan bir otomobilde toplam üç kişi yaralandı.

KAZA DETAYLARI

İstanbul yönünde yola devam eden Basri Başyılmaz yönetimindeki 69 AD 692 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Orhan Gündoğar yönetimindeki 14 ADF 369 plakalı çekiciye çarptı. Çekici, üzerinde otomobil yüklüydü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VE TEDAVİ

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Basri Başyılmaz ile yanında bulunan Bahri Başyılmaz ve Hamidiye Başyılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye taşındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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