Bolu’da Komşular Arasında Çocuklar Yüzünden Kavga

ÇOCUKLAR ARASINDA TARTIŞMA

Bolu’da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Sağlık Mahallesi Şehit Ramazan Gel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple bir tartışma oluştu. Ailelerin müdahalesiyle daha da büyüyen bu gerginlik, iki komşu aile arasında yumruklu bir kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yumrukların havada uçuştuğu bu çatışma üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kavgayı ayırarak durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 2 kişiyi şehir merkezindeki hastaneye sevk etti. Bununla birlikte bir diğer yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İFADELER ALINIYOR

polis, kavgaya karışan aileleri ifadelerini almak amacıyla Bahçelievler Karakolu’na götürdü. Bu sırada, kavgaya ait anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.