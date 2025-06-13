Bolu’da Kötü Sonuçlanan Çocuk Kavgası

OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da meydana gelen üzücü bir olayda, parkta bir çocuğun yumruk atması sonucu kalbi duran 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İlk olarak hastaneye kaldırılan Alperen Ömer T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın hemen ardından yetkililere bilgi verildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI

Olay saat 17.00 civarında İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Kültür Park’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer T. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve S.Ş., Alperen Ömer T.’ye yumruk attı. Darbenin ardından yere düşen Alperen Ömer T.’nin kalbinin durduğu belirlendi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile Alperen Ömer T. yeniden hayata döndürüldü. İlk müdahalesi tamamlanan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayla ilgili olarak 13 yaşındaki S.Ş. ve yanındaki 14 yaşındaki E.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alperen Ömer T., memleketi Düzce’deki Akçakoca ilçesinde defnedildi, cenaze namazı öğle namazına müteakip kılındı.