Bolu’da Kutlama Etkinlikleri Yapıldı

KUTLAMALARIN BAŞLANGICI

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark’taki çelenk töreniyle başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, askeri araçla askerleri selamladıktan sonra, öğrencilerin şiir okuması ve halk ile spor gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE KOMANDOLAR

Daha sonra, komandolar İzzet Baysal Caddesi boyunca kortej yürüyüşüne katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK’ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle iki ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ ile ödüllendirilen Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’ndan komandolar, bu kortej geçişine damga vurdu.

KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Sis bombaları yakarak yürüyen komandolar, katılımcıların ayakta dakikalarca alkışlarını aldı. Tam teçhizatlı ve yerli üretim piyade tüfekleriyle yürüyen komandolar, etkinlikte büyük bir ilgi topladı.