Bolu’da Meteor Yağmuru Etkinliği Yapıldı

GECE GÖKYÜZÜ ETKİNLİĞİ

Bolu’da fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu izlemek ve görüntülemek için düzenlenen göktaşı yağmuru etkinliğinde bir araya geliyor. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Gölcük Tabiat Parkı ile Aladağ bölgesi arasında yer alan ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara eşsiz bir doğa olayını izleme fırsatı sunuyor. Dernek üyeleri Bolu’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda toplandı.

IŞIK KİRLİLİĞİ OLMAYAN BİR ALANDA

Işık kirliliğinin bulunmadığı noktaya tripotlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını tamamladıktan sonra meteor yağmurunu ölümsüzleştirdi. BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli olarak verdikleri fotoğraf derslerinde hem uzun pozlama hem de yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için bir araya geldiklerini ifade ediyor. Bu akşam 12 kişiyle dağlara geldiklerini belirten Canbaş, “Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız kaymalarının saat 00.00’dan sonra olacağını tahmin ediyoruz. Bu akşam havanın durumu çok güzel ve duru. Bu noktayı tercih ettik. Daha önce farklı yerlere gitmiştik. Kıbrıscık’ta, Çeltikderesi’nde ve Yedigöller tarafında fotoğraflar aldık. Burası hem yakın hem de arkadaşlar burayı tercih ettiler.” şeklinde konuştu.