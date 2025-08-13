Bolu’da Meteor Yağmuruna Katıldı

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ORMANLIK ALANLARA AKIN ETTİ

Bolu’da fotoğraf severler, perseid meteor yağmurunu en iyi şekilde görüntülemek için düşük ışıklı ormanlık alanlara akın etti. Bu etkinlik, akşam saat 22.00’de başlayarak gökyüzünde şekil alan bu muhteşem meteor yağmurunun uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflara yansımasını sağladı. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri, Hıdırşeyhler yaylasında gökyüzünü izlemek için buluştu. Meteor yağmurları, ortaya çıkan muhteşem manzaralarla fotoğraf tutkunlarına harika görüntüler sundu.

IŞIK SEVİYESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Boş alanlarda çekimlerin önemine dikkat çeken BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, “Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız” açıklamasını yaptı. Canbaş, “Biz düzenli olarak fotoğraf dersleri veriyoruz. Hem uzun pozlama dersini burada yapıyoruz hem de yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu’da bu gece çok temiz hava var. Birçok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti” diye ekledi.