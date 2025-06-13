Bolu’da Minibüs Kamyona Çarptı

KAZA ANINI BELİRGİLENİYOR

Bolu’nun Gerede ilçesi üzerinde bulunan Anadolu Otoyolu geçişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, önündeki tüp yüklü kamyona arka taraftan çarptı. Bu kaza sonucunda minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sularında Gerede ilçesinin Havullu mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Ankara yönünde ilerleyen 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Mustafa T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önündeki S.B. yönetimindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı büyük hasar gördü. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın sonucunda yaralanan 16 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Gerede Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı. Ayrıca, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.