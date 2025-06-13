Bolu’da Minibüsle Kamyon Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, yolcu minibüsü ile tüp yüklü bir kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı Havullu köyü mevkiinde meydana geldi. Olay, Mustafa T. yönetimindeki yolcu minibüsünün, aynı yöne doğru giden S.B. idaresindeki tüp yüklü kamyonla çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 16 yolcu yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve kazanın meydana geliş sebebine ilişkin detayların araştırılması için çalışmalar devam ediyor.