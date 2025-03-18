Bolu’da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI

Bolu’da, üç değişik mahallede dört motosikleti çalan üç şüpheli, polisin dikkatli takibi sonucunda ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezindeki üç farklı mahallede dört vatandaşın motosikletleri çalındı. Mağdur duruma düşen bireyler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, üç farklı mahallede özenle çalışma gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmalarda motosiklet hırsızlığıyla ilgili üç kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.