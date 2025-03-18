Haberler

Bolu’da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI

Bolu’da, üç değişik mahallede dört motosikleti çalan üç şüpheli, polisin dikkatli takibi sonucunda ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezindeki üç farklı mahallede dört vatandaşın motosikletleri çalındı. Mağdur duruma düşen bireyler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, üç farklı mahallede özenle çalışma gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmalarda motosiklet hırsızlığıyla ilgili üç kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas Lisesi’nin Çanakkale Kahramanlık Hikayesi

Sivas Lisesi, 1915 yılında Çanakkale Savaşı'na öğrencilerini göndererek mezun veremedi. Bu okul, Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından biridir.
Haberler

Çanakkale Zaferi Programı Düzce’de Düzenlendi

Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat, Sanat Tasarım ve Eğitim Fakülteleri iş birliğiyle "Çanakkale Zaferi" konulu bir etkinlik düzenledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.