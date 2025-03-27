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Bolu’da Motosiklet Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

BOLU’DA MOTOSİKLET KAZASI

Bolu’da yaşanan motosiklet kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, D-100 karayolunun yan yolunda, Sağlık Mahallesi mevkisinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Barış K. (43) yönetimindeki plakasız motosiklet, park halindeki 14 ACG 822 plakalı kamyonete arkadan çarpıyor. Kaza sonucunda motosiklet kamyonetin altında kalırken, sürücü ise yere düşerek yaralanıyor.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılıyor. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, kamyonetin altına sıkışan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılıyor. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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