Bolu’da Motosiklet Satışındaki Mağduriyet Artıyor

MOTOSİKLET SATIŞIYLA İLGİLİ MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Bolu’da bir ticari firmanın düşük gelirli ailelere kolaylık sağlamak amacıyla başlattığı 36 ay taksitli motosiklet satışında mağdurların sayısı giderek artıyor. Çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhsaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firma, dar gelirli aileler için 36 ay taksitli kampanya düzenledi. Kampanyanın duyurusu sosyal medya üzerinden yapıldı. Motosiklet ve çeşitli ev eşyası gibi ürünler, vatandaşlar tarafından üç ay sonra ödeme ile alındı ve bunun için firma tarafından senet imzalanması istendi. Müşteriler, yalnızca firmanın sağladığı taksit kartlarıyla ödemelerini gerçekleştirdi. Ödeme düzenli yapılırken, geciken ödemelerde vatandaşlar icra problemleriyle karşılaştı. Örneğin, 100 bin lira taksitli fiyatı bulunan bir motosiklet, icra işlemleri sonrasında 300 bin lira civarına kadar yükseldi. Mağdur sayısının 20’yi geçtiği bildiriliyor.

İhlas Haber Ajansı ile iletişime geçen mağdurlar, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Bu bağlamda, mağdur sayısının 20’den fazla olduğu ve önceden savcılığa suç duyurusunda bulunanların sayısının artığı ifade ediliyor. Adliye önünde toplanan mağdurlar, firmayla iletişim kurmak için Düzce’deki bir başka şubeye gitmiş, burada silahla tehdit edildiklerini ve firmanın sahte belgeler düzenlediğini iddia etmişler. Sosyal medyada bir araya gelen mağdurlar, Düzce’deki mağdur sayısının da oldukça fazla olduğunu belirtiyor.

BİR MAĞDURUN TANIKLIĞI

Düzce’deki şubeye giderek haksızlıkla karşılaştığını söyleyen Buse Yurt, “Ödediğimize rağmen bize sadece ödendiğine dair bir kağıt veriyorlar. IBAN’dan attığımızda ise kesinlikle açıklama yaptırmıyorlar, kızıyorlar” diyerek, durumu anlattı. Yurt, 80 bin lira ödeme yaptığını ve borcunun 180 bin lira iken nasıl 300 bin, 500 bin lira seviyelerine çıktığını sorguladı. Düzce’deki şubede bir sorun yaşandığında, yetkililerin isimlerini vermediğini belirtirken, “Bir IBAN’dan yollamamış olsaydım çok zor durumda kalacaktım” diye de ekledi.

BİR DİĞER MAĞDURUN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Fatih Duran ise, firmadan motosiklet aldıktan sonra başına gelenlere dikkat çekti. Duran, “Yetkili bulamadık, sadece Düzce’deki yetkiliyi arayın dediler. 10 Şubat’ta ödemem gerekti, IBAN istedim ama ulaşamadım. Buradaki şubede çalışan bir kadın bana makbuz veremeyeceğini söyledi” diyerek yaşadığı zorlukları aktardı. Duran, sahte belgeler düzenlendiğini ve bunun sonucunda da icra süreci yaşadığını ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Bütün bu yaşananların yanı sıra, mağdurlar sosyal medya üzerinden birbiriyle iletişim kurarak durumu paylaşmayı sürdürüyor. Düzce ve Bolu’da çok sayıda kişinin dolandırıldığını iddia eden mağdurlar, devlet yetkililerinden hukuki yardım ve çözüm beklediklerini ifade ediyorlar. Yaşanan olaylar, dolandırıcılıkla ilgili önemli bir soru işareti bırakıyor.