Haberler

Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Bolu’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil, 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

MÜDAHALE VE HASTANE TRANSFERİ

Çarpışmanın sonucunda motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.