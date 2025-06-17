Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Bolu’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil, 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

MÜDAHALE VE HASTANE TRANSFERİ

Çarpışmanın sonucunda motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.