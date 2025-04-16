Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OLAY YERİNDEKİ KAZA ANI

Bolu’da bir motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpışarak yaralandı. Kazanın anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tali yoldan geçiş yapmaya çalışan Ahmet G. idaresindeki, plakası belirlenemeyen otomobil, yan yoldan gelen Arda G. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motor sürücüsü Arda G.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onu tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Bunun yanı sıra, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.