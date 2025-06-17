Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA YERİNDE YARALANMA OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Bolu’da meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Sağlık Mahallesi’ndeki Cengaver Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil ile 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten savrulan sürücü yaralanarak yerde kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.