Haberler

Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA YERİNDE YARALANMA OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Bolu’da meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Sağlık Mahallesi’ndeki Cengaver Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil ile 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten savrulan sürücü yaralanarak yerde kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.