Haberler

Bolu’da Narkotik Baskınında 3 Kişi Yakalandı

GECE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu’da, gece saatlerinde narkotik polisi tarafından düzenlenen bir operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evde az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde kullanımına kesinlikle izin vermiyor.

YÜKSEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Operasyon, Akpınar Mahallesi’ndeki tek katlı bir eve gerçekleştirildi. Ekipler, baskın sırasında 3 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, evde ve şüphelilerin aracında yapılan detaylı aramalarda yine az miktarda metamfetamin maddesine rastlandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan işlem yapılmakta.

ÖNEMLİ

Haberler

Alzheimer Hastası Şehzat Gevker’in Cansız Bedeni Bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde camiye gitmek üzere evinden çıkan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Şehzat Gevker'in cesedi boş bir arazide keşfedildi. Soruşturma devam ediyor.
Haberler

Rekabet Kurulu, Dijital Platformları İnceliyor

Rekabet Kurulu, Netflix, Exxen, Blu TV, Amazon, Gain ve Disney+ gibi dijital platformların rekabet ihlali iddialarını araştırmak için soruşturma açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.