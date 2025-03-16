Bolu’da Narkotik Baskınında 3 Kişi Yakalandı

GECE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu’da, gece saatlerinde narkotik polisi tarafından düzenlenen bir operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evde az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde kullanımına kesinlikle izin vermiyor.

YÜKSEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Operasyon, Akpınar Mahallesi’ndeki tek katlı bir eve gerçekleştirildi. Ekipler, baskın sırasında 3 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, evde ve şüphelilerin aracında yapılan detaylı aramalarda yine az miktarda metamfetamin maddesine rastlandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan işlem yapılmakta.