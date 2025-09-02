Bolu’da Narkotik Ekipleri Operasyon Yaptı

OPERASYONUN DETAYLARI

Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yabancı plakalı bir araca düzenlediği operasyonda, araçtan sızan şüpheli maddeden 9 polis memuru etkilendi. Olay, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde yaşandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yabancı plakalı araçta yapılan aramada benzin deposunda şüpheli bir madde buldu. İnceleme esnasında bu maddenin yaydığı gaz nedeniyle 9 polis memuru rahatsızlandı.

ŞİFALI MÜDAHALE

Olay yerine hemen çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Gazdan etkilenen polisler, özel koruma tedbirleriyle Bolu şehir merkezindeki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitesine götürüldü. İlk müdahaleleri yapılan polislerden birinin taburcu olduğu, 8’inin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Bolu Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak olayı detaylandırdı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 02 Eylül 2025 Salı günü, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirilmiş uygulama sırasında yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması dolayısıyla inceleme esnasında görevli polis memurumuz, bu maddenin yaydığı gazdan etkilenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakta, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde; üç personelimizin serviste, diğer üç personelimizin ise ayakta tedavilerinin devam ettiği belirtilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verileceği bildirilmektedir. Olaydan etkilenen ve tedavileri süren personelimize acil şifalar diliyoruz.”