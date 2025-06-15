Haberler

Bolu’da Oğlak Salıncak Keyfi Yaşadı

OĞLAĞIN SALINCAK KEYFİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir oğlak, zincirle tavana bağlı yemliğin üzerinde sallanarak eğlenceli vakit geçirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi’nde yaşayan Mesut Ceyhan, gece saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ahıra gitti.

CEMİYETTE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ceyhan, ahırda bir oğlağın tavana bağlı yemliğin üzerinde sallandığını görünce şaşırdı. O anları kameraya alan Ceyhan, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlağın salıncakta sallanır gibi yaptığı hareketler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin’de Otomobil Devrildi, 1 Öldü

Nusaybin'de bir otomobil kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki diğeri yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Haberler

Akyazı’da Yangın, Kara Yolunu Kapatmış

Akyazı'daki otluk alanda çıkan yangın, D-140 kara yolunu etkileyerek trafiği aksattı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.