Bolu’da Oğlak Salıncak Keyfi Yaşadı

OĞLAĞIN SALINCAK KEYFİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir oğlak, zincirle tavana bağlı yemliğin üzerinde sallanarak eğlenceli vakit geçirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi’nde yaşayan Mesut Ceyhan, gece saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ahıra gitti.

CEMİYETTE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ceyhan, ahırda bir oğlağın tavana bağlı yemliğin üzerinde sallandığını görünce şaşırdı. O anları kameraya alan Ceyhan, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlağın salıncakta sallanır gibi yaptığı hareketler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.