Bolu’da Okullar Tatil Mi Açıklaması

YAĞIŞLARIN BAŞLADIĞI BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar başladı. Bolu ilinde okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu. Meteoroloji, çeşitli iller için daha etkili kar yağışı uyarısı verdi. Bolu’da okullar tatil mi, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Bolu Valiliği, 18 Mart Salı günü için henüz tatil duyurusu yapmadı.

KUZEYDEN GELEN RÜZGARLAR

17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kısımları ve zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgârın hızının 50-70 km/saat arasında olması ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde bu hızın 80-90 km/saat ulaşıp, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımdaki olumsuzluklar, çatı uçmaları, toz savrulmaları ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

FIRTINA VE ETKİLERİ

Batı Karadeniz’in batısında, Salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Yine Doğu Karadeniz bölgesinde (Kastamonu-Samsun) rüzgârın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi tahmin ediliyor. 18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ile fırtına öngörülüyor. Bu olumsuz koşullar nedeniyle taşıma hizmetlerinde aksaklıklar ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.