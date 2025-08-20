Haberler

Bolu’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Bolu’nun Mengen ilçesinde, ormanlık bir alanda yangın meydana geldi. Alevler hızla yayılmaya başlarken, hem karadan hem de havadan müdahalelere hız verildi. Yangın, Kıyaslar köyü çevresindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HELİKOPTER DESTEĞİ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarları sonucu, yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi yönlendirildi. Yangının genişlemesi üzerine, ormanlık alanın dik yapısı nedeniyle alevlere ulaşmakta güçlük çeken ekipler için helikopter desteği sağlandı. Ekibin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

