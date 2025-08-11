Bolu’da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

BOLU’DA YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, biçerdöverden fışkıran kıvılcımlar sebebiyle çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Saat 12.26 civarlarında Göncek köyü çevresinde bulunan tarladan başlayan yangın, kısa süre içinde ormanlık alana yayıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bolu Valiliği’nin koordinesinde yürütülen yangın söndürme çalışmalarına; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli ve 16 jandarma personeli katıldı. Ayrıca, bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Yapılan araştırmalarda, yangının tarla çalışmaları esnasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi. Olayla alakalı iki kişi gözaltına alındı.