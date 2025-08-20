Bolu’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mengen ilçesindeki Kıyaslar köyü civarında D750 Karayolu kenarında meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun mücadeleleri sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına müdahalede 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel görev aldı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda alevlerin 5’inci saatin sonunda kısmen kontrol altına alındığı Bolu Valisi Abdulaziz Aydın tarafından açıklandı. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter desteği sona ererken, ekipler karadan söndürme ve soğutma işlemlerine devam etti.

OGM’DEN AÇIKLAMA

Havanın kararmasının ardından bölgedeki rüzgarın etkisini kaybetmesiyle ekipler alevleri çevreledi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Mengen’de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.