Bolu’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mengen ilçesinde, hem karadaki hem de havadaki müdahale ile kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kıyaslar köyü mevkisinde önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 5’i Orman Genel Müdürlüğüne, 2’si Jandarma Genel Komutanlığına ait 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel ile akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları başladı.

KÜÇÜK ALEVLENMELERE MÜDAHALE

Yangın nedeniyle yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki zaman zaman meydana gelen küçük çaplı alevlenmeler, ekiplerin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü. Diğer taraftan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla da detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

