Bolu’da Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI HIZLA YAYILIYOR

Bolu’nun Mengen ilçesinde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bir orman yangını meydana geldi. Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu kenarındaki ormanda başladı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, kısa süre içinde rüzgarın etkisiyle büyüyerek alanı kapsadı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

EŞZAMANLI MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine Bolu Valiliği’ne bağlı çok sayıda ekip, derhal olay yerine yönlendirildi. Bolu Valiliği, “Bugün saat 15.00 sıralarında Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar köyü D750 kara yolu kenarında orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine valiliğimizin koordinesinde; orman, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir” şeklinde açıklama yaptı.

Yangına, 7 helikopter ve 145 personelin yanı sıra 23 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çabalar sürüyor.