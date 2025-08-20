Bolu’da Orman Yangınına Müdahale Başladı

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bolu’nun Mengen ilçesinde, ormanlık bir alanda yangın çıktı ve söndürme çalışmaları hemen başlatıldı. Kıyaslar köyü mevkisinde meydana gelen yangın sonrası, bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek amacıyla yoğun bir çaba içerisinde.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamak için çevre illerden su tankeri takviyesi istendi. Ayrıca, yangının etkisini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla Mengen-Devrek kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve bölgedeki durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.