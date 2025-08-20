Haberler

Bolu’da Orman Yangınına Müdahale Başladı

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bolu’nun Mengen ilçesinde, ormanlık bir alanda yangın çıktı ve söndürme çalışmaları hemen başlatıldı. Kıyaslar köyü mevkisinde meydana gelen yangın sonrası, bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek amacıyla yoğun bir çaba içerisinde.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamak için çevre illerden su tankeri takviyesi istendi. Ayrıca, yangının etkisini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla Mengen-Devrek kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve bölgedeki durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Haberler

Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.