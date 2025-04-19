Bolu’da Orman Yangınları Yeniden Ağaçlandırılıyor

ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN ALANLARDA YENİDEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Bolu’nun Göynük ve Gerede ilçelerinde geçen yıl meydana gelen orman yangınları sonrası birçok hektar alan zarar gördü. Bu alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekiplere göre, 2026 yılı itibarıyla toplam 5 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturmak hedefleniyor.

GÖYNÜK’TE YANGIN SONRASI ÇALIŞMALAR

Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü kırsalında 15 Ağustos’ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 3 bin 315 hektarlık ormanlık alanı yok etti. Yangının ardından tahribatın giderilmesi amacıyla bir çalışma süreci başlamış durumda. Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, yanan ağaçların sahadan çıkarılmasıyla ağaçlandırma faaliyetlerine hız verildi. 11 Kasım’da ilk aşamada 8 hektarlık alanda fidan dikimi yapılırken, bu yıl Nisan ayında 100 hektar alana karaçam tohumu ekildi. Sonbaharda ise bin hektarlık alanda daha dikim yapılması planlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği plan doğrultusunda, Göynük’teki tüm yanık alanların kademeli olarak 2026 yılına kadar yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor ve bu süreçte toplam 4 milyon 900 bin fidanın toprakla buluşturulması öngörülüyor.

GEREDE’DE YENİLENME HAZIRLIĞI

Gerede ilçesinde yaşanan büyük bir başka yangın ise 21 Ağustos tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi sınırlarında başladı ve Gerede’ye kadar ulaştı. 22 saat süren müdahale ile söndürülen bu yangında 844 hektarlık bir alan zarar gördü. Şimdi bu alanın tekrar ağaçlandırılması için hazırlıklar hız kazandı. Gerede’deki yanık sahaya 450 bin fidan dikilmeye başlanarak bölgenin eski yeşil görüntüsüne dönmesi sağlanacak. Ekipler, her iki bölgede de toprak işleme işlemlerinden fidan dikimine kadar tüm aşamaları titizlikle sürdürüyor.